Небензя понадеялся на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС до конца августа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС как можно скорее, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в скором времени все же состоится (...). Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее - возможно даже еще до конца августа", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН, посвященного ситуации вокруг ЗАЭС.

Небензя напомнил, что поездка экспертов ранее "была сорвана", так как "в последний момент департамент безопасности Секретариата ООН включил "красный свет".

Он выразил надежду, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "в нынешней ситуации осознает всю полноту своей ответственности и не станет через подотчетный ему департамент Секретариата или другие звенья ооновского механизма препятствовать проведению этой миссии".

"Со своей стороны, готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ станции и территории города Энергодар", - заявил российский постпред.

"Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", - добавил Небензя.

В свою очередь, замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс, выступая на заседании Совбеза ООН, заявила, что визит экспертов МАГАТЭ "не может более откладываться".

Она подчеркнула "важность содействия доступа персонала МАГАТЭ" с тем, чтобы он мог разрешить обеспокоенности в сфере безопасности.

"Настаиваем на том, чтобы Россия полностью вернула контроль над ЗАЭС Украине", - добавила Дженкинс.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления по видеосвязи на Совбезе ООН призвал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства к Запорожской АЭС, заявил о своей готовности возглавить ее.

Гросси подчеркнул, что только лично осмотрев АЭС эксперты МАГАТЭ смогут дать максимально точную оценку того, в каком она состоянии.

Кроме того, по его словам, присутствие сотрудников МАГАТЭ на объекте "может оказать стабилизирующее воздействие".

Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС.

Российская сторона неоднократно заявляла, что эти обстрелы проводят украинские военные.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.