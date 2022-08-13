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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Горняк погиб при обрушении породы на шахте в ЛНР

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Один горняк погиб, ещё один пострадал в результате обвала породы на шахте "Криничанская" в посёлке Червоногвардейское в Луганской народной республике, сообщили в МЧС ЛНР.

Там уточнили, что сотрудниками шахты "Криничанская" проведены работы по извлечению тела погибшего на поверхность до прибытия на место горноспасателей. Пострадавший горняк также извлечен на поверхность.

"Пострадавший с диагнозом: политравма, пневмоторакс, перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГМБ г. Стаханов", - говорится в сообщении.

ЛНР
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