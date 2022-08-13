Один человек погиб на фестивале в Испании из-за обрушения конструкций

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще 40 получили травмы в результате обрушения конструкций сцены и сооружений на фестивале электронной музыки "Медуса" в городе Кульера (автономное сообщество Валенсия в Испании).

По сообщению телерадиокомпании РТВЕ, обрушение произошло в субботу утром из-за сильного ветра.

Гражданская гвардия открыла расследование.

На фестивале, который начался в пятницу и должен был завершиться в воскресенье, должны были собраться примерно 320 тыс. человек.