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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В подконтрольном РФ Запорожье заявили о сбитых украинских ракетах, выпущенных по Мелитополю.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о сбитых системой противовоздушной обороны ракетах, которые были выпущены с украинской стороны по Мелитополю.

"Если мы говорим по Энергодару, то прилеты (ракет) пока отмечены в районе набережной, в районе берега Днепра и в районе атомной электростанции. Помимо этого, несколько ракет попытались ударить по Мелитополю, но, слава богу, ПВО отработало в штатном режиме, и всё сбито", - сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), комментируя информацию об обстрелах в регионе.

"Если произойдёт что-то непоправимое, то нам надо будет выхолаживать энергоблок - пропускать колоссальные объёмы воды для того, чтобы не началась вторичная реакция", - отметил Рогов, говоря о повышении рисков для Запорожской АЭС.

Он напомнил, что в настоящий момент один энергоблок АЭС практически выведен из эксплуатации, а второй сведён к минимуму. "Наша задача - сохранить атомную электростанцию, а не вырабатывать энергию", - заявил Рогов.

Ранее в субботу он сообщил в своём телеграм-канале об обстреле города Энергодар и Запорожской АЭС.

Хроника 24 февраля – 13 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область ВСУ Мелитополь
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