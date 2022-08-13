Власти подконтрольной РФ части Запорожья сообщили о новом украинском обстреле АЭС
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В военно-гражданской администрации Запорожской области в субботу заявили об обстреле Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", - написал в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
11 августа Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.