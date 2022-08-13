Власти подконтрольной РФ части Запорожья сообщили о новом украинском обстреле АЭС

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.