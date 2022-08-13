Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Власти подконтрольной РФ части Запорожья сообщили о новом украинском обстреле АЭС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В военно-гражданской администрации Запорожской области в субботу заявили об обстреле Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", - написал в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

11 августа Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мощность Каховской ГЭС снижена после украинских ракетных ударов

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии

Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры

Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры
Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР

Один человек погиб на фестивале в Испании из-за обрушения конструкций

Снижение уровня воды в Рейне стало угрозой для судоходства

Снижение уровня воды в Рейне стало угрозой для судоходства

Напавшим на писателя Салмана Рушди оказался 24-летний житель Нью-Джерси

Напавшим на писателя Салмана Рушди оказался 24-летний житель Нью-Джерси

Что случилось этой ночью: суббота, 13 августа

ЕС предложил ослабить санкционное давление на Иран для восстановления СВПД

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });