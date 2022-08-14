Минобороны РФ сообщило об эвакуации почти 28 тыс. человек из Украины и Донбасса за сутки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки эвакуировали из мест боевых действий на Украине и в Донбассе почти 28 тыс. человек, включая 4,5 тыс. детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 3 342 109 человек, из которых 533 441 ребенок", - сказал Мизинцев в субботу на брифинге.

По его словам, государственную границу РФ пересекли 557 084 автомобиля, в том числе, за сутки - 4 145.

Мизинцев также заявил, что украинские формирования продолжают использовать гражданские объекты в военных целях. В частности, по его данным, оборудованы огневые позиции, склады боеприпасов, размещена артиллерия, РСЗО и тяжелая военная техника во дворах или непосредственно в жилых домах в ДНР, Харьковской области и в Николаеве.