Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Минобороны РФ сообщило об эвакуации почти 28 тыс. человек из Украины и Донбасса за сутки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки эвакуировали из мест боевых действий на Украине и в Донбассе почти 28 тыс. человек, включая 4,5 тыс. детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 3 342 109 человек, из которых 533 441 ребенок", - сказал Мизинцев в субботу на брифинге.

По его словам, государственную границу РФ пересекли 557 084 автомобиля, в том числе, за сутки - 4 145.

Мизинцев также заявил, что украинские формирования продолжают использовать гражданские объекты в военных целях. В частности, по его данным, оборудованы огневые позиции, склады боеприпасов, размещена артиллерия, РСЗО и тяжелая военная техника во дворах или непосредственно в жилых домах в ДНР, Харьковской области и в Николаеве.

Минобороны Михаил Мизинцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон утвердил ратификацию Парижем вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Что произошло за день: суббота, 13 августа

Белоруссия пригрозила Западу зеркальным ответом на конфискацию собственности

Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня

Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня
Военная операция на Украине

В подконтрольном РФ Запорожье заявили о сбитых украинских ракетах, выпущенных по Мелитополю.

Военная операция на Украине

Мощность Каховской ГЭС снижена после украинских ракетных ударов

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии

Власти подконтрольной РФ части Запорожья сообщили о новом украинском обстреле АЭС

Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры

Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры
Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });