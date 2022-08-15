Премьер Индии пообещал, что она через через 25 лет станет развитой страной

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещает в ближайшие 25 лет превратить страну в развитое государство, с таким заявлением он выступил в понедельник в честь 75-летия независимости Индии.

"Индия будет руководствоваться идеалами самостоятельности и духом международного партнерства, чтобы достичь совершенства в науке и технологиях, создать промышленность и обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность", - приводит газета The Times of India его слова.

Моди заявил, что "Индия должна стать развитой страной через 25 лет".

"Я призываю молодежь посвятить свои жизни в ближайшие 25 лет развитию страны, мы должны вместе работать над развитием всего человечества, и в этом сила Индии", - сказал премьер.

По его мнению, стране в следующие 25 лет следует сконцентрироваться на развитии Индии, гордости своим наследием и силе в единстве, а также на устранении следов рабства.

Миллионы жителей Индии по всей стране отмечают 75-летие независимости. Национальные флаги вывешены на жилых домах и предприятиях Индии. Здание парламента Индии, президентский дворец, национальные памятники и другие правительственные учреждения украшены торжественной подсветкой.