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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Минобороны РФ заявило об ударе по командному пункту ВСУ в Херсонской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские воздушно-космические силы нанесли удар высокоточным оружием по командно-наблюдательному пункту ВСУ в Херсонской области, заявили в Минобороны.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, в результате ударов было уничтожено более 20 и ранено до 30 военнослужащих.

Конашенков также заявил о нанесении удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе Артемовска в ДНР, в результате которого были уничтожены более 50 военнослужащих и шесть единиц техники.

За прошедшие сутки российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, оружейный склад в районе населенного пункта Зайцево в ДНР, топливохранилище в районе Андреевки в Харьковской области и семь пунктов управления Вооруженных сил Украины.

По словам Конашенкова, также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ поражено семь пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара (ДНР), а также "живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182 районах".

Кроме того, Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено два украинских беспилотника близ населенных пунктов Тополевка Луганской народной республики (ЛНР) и Чаривное Херсонской области. Также в воздухе сбито три реактивных снаряда систем залпового огня в районах Новогнатовки (ДНР), Каменки и Дорошенково Харьковской области

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Владимировка (ДНР) и Вернополье Харьковской области. Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка (ДНР), Полтавка и Новоандреевка Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронемашин, 799 боевых машин РСЗО, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 специальных военных автомобиля.

Хроника 24 февраля – 16 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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