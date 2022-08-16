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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 591 млн

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 591 193 058, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 437 944 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 93 026 647 и 1 037 461.

Индия - 44 277 194 и 527 98.

Бразилия - 34 178 240 и 681 557.

Франция - 34 409 862 и 154 115.

Германия - 31 599 085 и 145 838.

Великобритания - 23 634 821 и 186 798.

Италия - 21 509 424 и 174 102.

Южная Корея - 21 502 164 и 25 710.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 828,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 160, во Франции - 2 335, в Германии - 1 729, в Великобритании - 2 711, в Италия - 2 889, в Южной Корее - 501. Сведения по США отсутствуют.

Хроника 09 января 2020 года – 16 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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