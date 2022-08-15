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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В России за сутки COVID-19 выявили у 25 273 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 273 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В больницы попал 1 581 человек - на 11,7% меньше, чем за прошлые сутки. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 24 субъектах РФ, снижение - в 47 регионах, ситуация осталась без изменений в 14 российских субъектах. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 53 человека, накануне штаб сообщал о 54 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 28 982 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 709. Ранее уменьшение числа выявленных случаев после выходных объясняли снижением количества сделанных в эти дни тестов.

"Выздоровели за сутки 15 410 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 14 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 907 тыс. 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, 383 178 умерших и 18 млн 151 тыс. 487 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране в штаммовом составе растет доля новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Хроника 09 января 2020 года – 15 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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