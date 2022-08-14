В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 29 тыс. человек впервые с конца марта

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За сутки госпитализированы почти 1,8 тыс. человек.

Скончались 54 пациента с COVID-19.

Выздоровели за сутки 14 942 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 125 умерших и 18 млн выздоровевших.