Сотрудники Apple в Калифорнии будут работать в офисах три раза в неделю с сентября

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc просит сотрудников в Калифорнии выходить на работу в офис три раза в неделю, начиная с 5 сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо компании работникам.

Apple уже обязует сотрудников работать не из дома по вторникам и четвергам. Еще один день каждый отдел должен выбрать самостоятельно. Ранее компания планировала организовывать работу из офисов по понедельникам, вторникам и четвергам.

Новая политика сначала распространится на офисы в Кремниевой долине, а затем и на другие места.

Apple планирует вернуть сотрудников в офисы по крайней мере с июня прошлого года. Однако вспышки заболеваемости коронавирусом в США вынуждали компанию вносить корректировки в план. С апреля многие сотрудники компании работали в офисе один день в неделю, а затем перешли на двухдневный график.

Котировки акций Apple падают на 0,4% в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник.