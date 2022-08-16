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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Число эвакуированных в РФ с Украины и из Донбасса превысило 3,4 млн человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Более 3,4 млн человек, включая почти 556 тыс. детей, эвакуированы в Россию из мест боевых действий на Украине и в Донбассе, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 3 420 866 человек, из которых 555 902 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.

По его словам, российскую границу со стороны Украины пересекло 574 387 автомобилей, в том числе 5 262 за последние сутки.

Хроника 24 февраля – 16 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ Михаил Мизинцев
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