Число эвакуированных в РФ с Украины и из Донбасса превысило 3,4 млн человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Более 3,4 млн человек, включая почти 556 тыс. детей, эвакуированы в Россию из мест боевых действий на Украине и в Донбассе, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 3 420 866 человек, из которых 555 902 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.

По его словам, российскую границу со стороны Украины пересекло 574 387 автомобилей, в том числе 5 262 за последние сутки.