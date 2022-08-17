ВС Австралии решил, что Google не отвечает за ссылки на контент с клеветой в поисковике

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Австралии постановил, что Google (входит в группу Alphabet Inc.) не несет ответственности за нерекламные ссылки, которые выдает его поисковик, если при переходе по этим ссылкам обнаруживается клеветнический контент. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

Суд счел, что гиперлинк в результатах поиска - нейтральный элемент. Его появление не означает, что владелец поисковика как-либо связан с публикацией контента на сторонних сайтах. Кроме того, такие гиперссылки никоим образом не принуждают пользователя по ним переходить. В решении суда роль поисковика уподобляется роли человека, который показал читателю, как пройти к киоску прессы, а такого человека едва ли можно назвать участником процесса распространения клеветнического сообщения в газете.

Решение суда вынесено по иску юриста Джорджа Дефтероса. В 2004 году в газете The Age вышла публикация о его задержании по подозрению в связях с криминальными кругами. В 2005 году обвинения с него были сняты. С The Age Дефтерос не судился, но после переписки с юристами издания в конце 2016 года публикация была удалена с его сайта.

В 2016 году Дефтерос подал в суд на Google за выдачу ссылки на эту публикацию. В 2020 году Верховный суд штата Виктория счел, что американская компания участвовала в распространении клеветы на истца, выдавая по поиску этот линк с фрагментом текста, и позволяя перейти по этому линку на полную статью. Юристу присудили 40 тысяч долларов компенсации. Это решение поддержала апелляционная инстанция.

Однако после того, как Google оспорил и второе решение, Верховный суд Австралии встал на сторону компании.