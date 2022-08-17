Что произошло за день: среда, 17 августа

Полный запрет на въезд в Эстонию для россиян, задержание зампреда правительства Ленобласти и рязанский дым над Москвой

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора скафандра. Его здоровью ничего не угрожает. ЦУП принял решение досрочно завершить работы в открытом космосе. Космонавт Матвеев также вернется в шлюзовой отсек МКС.

- Сотрудники ФСБ задержали шестерых членов террористической ячейки в Джанкое и Ялте. По данным спецслужбы, задержанные распространяли террористическую идеологию при координации эмиссаров международных организаций, пребывающих на Украине.

- Эстония собралась запретить въезд россиянам с визами от других стран ЕС. Предложения, как это сделать, обсудят МИД и МВД страны.

- Задержан зампред правительства Ленобласти Харлашкин. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

- Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились. По данным МЧС, было повреждено девять многоквартирных и около 70 частных домов. Жители получат компенсации в размере до 100 тыс. рублей за имущество, поврежденное и утерянное в результате разрывов боеприпасов.

- Закачка в подземные хранилища газа в Европе упала до минимума из-за жары и засухи. В Германии подсчитали, что в случае прекращения поставок из РФ газа хватит на 2,5 месяца.

- Запах гари почувствовали жители юга и юго-востока Москвы. По данным Рослесхоза, в некоторых районах столицы наблюдается задымление из-за пожара в Рязанской области. В этом регионе общая площадь, пройденная лесным пожаром, выросла до 800 га.