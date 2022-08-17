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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Задержан зампред правительства Ленобласти Харлашкин

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По данным суда, Харлашкину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему предъявлено соответствующее обвинение, пояснили в суде.

По данным региональных СМИ, претензии к Харлашкину связаны с его работой в петербургском "Метрострое", который он возглавлял с февраля по август 2020 года.

"Метрострой" специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. В августе 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию банкротом и ввел в отношении предприятия конкурсное производство.

Ленинградская область Москва Сергей Харлашкин
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