Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Эстония собралась запретить въезд россиянам с визами от других стран ЕС

Эстония собралась запретить въезд россиянам с визами от других стран ЕС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

В РоссииЭксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в ЕвропуЭксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в ЕвропуЧитать подробнее

"В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", - приводит в среду слова Рейнсалу портал ERR.

18 августа в Эстонии вступают в силу ограничения для граждан России. Принятое 11 августа решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны.

Решение о запрете въезжать в Эстонию по шенгенским визам, выданным другими государствами, сейчас оформляется и должно быть подготовлено на будущей неделе. По словам Рейнсалу, оно не противоречит законам Евросоюза. Он привел в пример пандемию коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.

"Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги", - сказал Рейнсалу.

Эстония РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Энергодаре сообщили о задержании двух наводчиков ВСУ на АЭС

Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней для стимулирования потребления

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад

Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения и вернуть послов

Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения и вернуть послов

Еще четыре судна с продовольствием покинули порты Одессы и Черноморска

Закачка в подземные хранилища газа в Европе упала до минимума из-за жары и засухи

Закачка в подземные хранилища газа в Европе упала до минимума из-за жары и засухи

Что случилось этой ночью: среда, 17 августа

Министры обороны США и Украины обсудили вопросы военной помощи Киеву

Китай заявил, что визит Пелоси на Тайвань был санкционирован Байденом

ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });