Нидерланды передали США россиянина Дубникова, обвиняемого в отмывании криптовалюты

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Денис Дубников, задержанный в 2021 году по запросу ФБР в Нидерландах по обвинению в отмывании денег, экстрадирован в США, сообщает американский Минюст.

"Обвиняемый в отмывании криптовалюты россиянин экстрадирован на этой неделе из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в штате Орегон", - говорится в сообщении.

По информации министерства, 29-летний российский гражданин Денис Дубников в среду впервые предстал перед федеральный судом в Портленде, штат Орегон.

Начало рассмотрения дела россиянина судом присяжных намечено на 4 октября 2022 года.

"В случае признания Дубникова виновным ему грозит тюремное заключением сроком до 20 лет", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2021 года телеканал CNN сообщал, что Дубников был задержан в Нидерландах по запросу ФБР, его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности.

"Министерство юстиции США добивается экстрадиции 29-летнего Дениса Дубникова, которого обвиняют в получении более $400 тыс. в криптовалюте в качестве выкупа", - сообщал телеканал, который ознакомился с запросом об экстрадиции.

В сообщении отмечалось, что задержание россиянина стало одним из крупнейших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в 2020 году.