Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Чистая прибыль Geely в I полугодии упала на треть до $230 млн

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd. сократил чистую прибыль на 35% в первом полугодии из-за увеличения операционных расходов и затрат на сырье.

Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль в январе-июне составила 1,55 млрд юаней ($228,6 млн) против 2,38 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.

Выручка Geely увеличилась на 29% и достигла 58,18 млрд юаней, поскольку рост средней цены реализации автомобилей компенсировал сокращение продаж в натуральном выражении.

Объем продаж в минувшем полугодии снизился на 3% – до 613,8 тыс. машин. При этом компания подтвердила целевой показатель продаж на текущий год на уровне 1,65 млн автомобилей – повышение на четверть относительно 2021 года.

Котировки акций Geely в Гонконге в четверг упали на 3,6%. С начала года капитализация компании сократилась на 21%, до 174,8 млрд гонконгских долларов.

Geely Automobile входит в автомобильную группу Zhejiang Geely Holding Group Co., которая владеет рядом известных брендов, включая Volvo Cars, Lynk & Co., Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие.

Geely Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что Украина при участии США планирует вызвать аварию на ЗАЭС

Приостановлено движение фур через российско-эстонскую границу в Ленобласти

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС

Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС

Brent подорожала до $93,8 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 18 августа

США будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС

Эстония перестала выдавать россиянам визы и ограничила для них въезд

Эстония перестала выдавать россиянам визы и ограничила для них въезд

Нидерланды передали США россиянина Дубникова, обвиняемого в отмывании криптовалюты

Мали обвинила Францию в "актах агрессии" и потребовала срочного созыва СБ ООН

Мали обвинила Францию в "актах агрессии" и потребовала срочного созыва СБ ООН
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });