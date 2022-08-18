Чистая прибыль Geely в I полугодии упала на треть до $230 млн

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd. сократил чистую прибыль на 35% в первом полугодии из-за увеличения операционных расходов и затрат на сырье.

Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль в январе-июне составила 1,55 млрд юаней ($228,6 млн) против 2,38 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.

Выручка Geely увеличилась на 29% и достигла 58,18 млрд юаней, поскольку рост средней цены реализации автомобилей компенсировал сокращение продаж в натуральном выражении.

Объем продаж в минувшем полугодии снизился на 3% – до 613,8 тыс. машин. При этом компания подтвердила целевой показатель продаж на текущий год на уровне 1,65 млн автомобилей – повышение на четверть относительно 2021 года.

Котировки акций Geely в Гонконге в четверг упали на 3,6%. С начала года капитализация компании сократилась на 21%, до 174,8 млрд гонконгских долларов.

Geely Automobile входит в автомобильную группу Zhejiang Geely Holding Group Co., которая владеет рядом известных брендов, включая Volvo Cars, Lynk & Co., Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие.