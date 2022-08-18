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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Джорджо Армани пришлось эвакуироваться с виллы из-за природного пожара

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дизайнеру Джорджо Армани и еще трем десяткам человек пришлось в ночь на 18 августа эвакуироваться из домов на острове Пантеллерия на суда в порту из-за двух природных пожаров, сообщает АР.

Утром в четверг мэр острова Винченцо Кампо сказал, что оба пожара почти потушены и, по предварительным данным, ничьи дома не пострадали. По его словам, утром Пантеллерия вернулась к обычной жизни.

В пресс-службе Армани сказали, что пламя не дошло до его виллы. До эвакуации он отдыхал там с друзьями.

Предварительной причиной пожаров, которые начались на расстоянии 400 метров один от другого, местные чиновники назвали поджоги.

В тушении огня были задействованы самолеты Canadair, а также наземные бригады пожарных.

Остров Пантеллерия расположен между Сицилией и Тунисом, это популярное место отдыха.

Италия Джорджо Армани Пантеллерия Винченцо Кампо Canadair
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