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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Литва за 3 месяца отклонила 19 заявок на транзит нефти в Калининград из-за неоплаты

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Грузовой оператор "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) – LTG Cargo за последние три месяца отклонил 19 заявок на перевозку нефти и нефтепродуктов транзитом между Калининградской областью и остальной территорией России. В большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг.

"Оценивая последние три месяца, LTG Cargo не согласовал и аннулировал 19 заявок на транспортировку нефти (и нефтепродуктов - ИФ) между материковой частью России и Калининградской областью через Литву. Большинство этих заявок было аннулировано из-за отсутствия средств на банковских счетах экспедиторов", - сообщила BNS руководитель отдела по связям с общественностью LTG Лаура Габрилавичюте.

"Индивидуальные заявки на нефть и нефтепродукты в этот период были отозваны по инициативе других заинтересованных лиц", - добавила она.

Трудности транзита

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил 9 августа, что регион не может, в частности, ввозить нефтепродукты по железной дороге через Литву из-за ограничений Европейского союза (ЕС). "На сегодня мы исчерпали часть номенклатуры грузов, которые мы могли доставлять по железной дороге в Калининград. Мы выбрали квоты по объему некоторых грузов", - отмечал он.

Санкции ЕС в отношении российской нефти и продуктов ее переработки вступят в силу с 5 декабря текущего года. Как сообщает LTG, тогда нефть и нефтепродукты, следующие транзитом между Россией и эксклавом через территорию ЕС, смогут транспортироваться только в порядке, установленном в пояснениях Еврокомиссии. Если перевозимое количество товаров отдельных кодов достигает установленных среднегодовых значений, заявки на их перевозку будут отклоняться.

13 июля Еврокомиссия обнародовала пояснения, разрешающие России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге.

22 июля LTG Cargo возобновила транзит некоторых грузов (для которых санкции ЕС уже вступили в силу) между Калининградом и остальной территорией России, приостановленный с середины июня. Однако объем грузоперевозок должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.

С 10 июля вступил в силу запрет на транзит цемента, алкоголя, изделий из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей, с 10 августа - угля и других твердых ископаемых видов топлива.

Россия будет добиваться полного вывода из-под санкций ЕС грузового транзита в Калининградскую область, а также восстановления полноценного функционирования железнодорожного пассажирского транзита через Литву, отмечал посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.

Литва Литовские железные дороги LTG Cargo Калининград
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