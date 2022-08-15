Калининград не видит рисков для транзита из-за отказа Siauliu bankas брать рубли

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Отказ литовского Siauliu bankas обслуживать расчеты в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область из других регионов России, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Лысков.

"Все счета, которые должны были оплатить РФ за транзит груза через Литву, всегда выставлялись в евро. Так что то, что Siauliu bankas перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите", - сказал он.

Siauliu bankas ранее объявил, что в связи с расширением санкций против России и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте. Siauliu bankas - единственный банк, через который можно заплатить за транзит грузов по железной дороге.

Позже Служба расследований финансовых преступлений Литвы допустила исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако пообещала рассматривать каждую ситуацию отдельно.

Еврокомиссия заявила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, и литовские власти должны донести это до сведения банков. Также ЕК не запрещает железнодорожный транзит в Калининградскую область.