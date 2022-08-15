Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Калининград не видит рисков для транзита из-за отказа Siauliu bankas брать рубли

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Отказ литовского Siauliu bankas обслуживать расчеты в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область из других регионов России, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Лысков.

"Все счета, которые должны были оплатить РФ за транзит груза через Литву, всегда выставлялись в евро. Так что то, что Siauliu bankas перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите", - сказал он.

Siauliu bankas ранее объявил, что в связи с расширением санкций против России и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте. Siauliu bankas - единственный банк, через который можно заплатить за транзит грузов по железной дороге.

Позже Служба расследований финансовых преступлений Литвы допустила исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако пообещала рассматривать каждую ситуацию отдельно.

Еврокомиссия заявила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, и литовские власти должны донести это до сведения банков. Также ЕК не запрещает железнодорожный транзит в Калининградскую область.

Siauliu bankas Калининградская область Литва Еврокомиссия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Niva Travel

Первый замгендиректора авиакомпании "Аврора" возглавил "Победу"

Первый замгендиректора авиакомпании "Аврора" возглавил "Победу"

Turquoise Hill отвергла предложение Rio Tinto о выкупе доли миноритариев за $2,7 млрд

Реконструкция арены "Дружба" в Лужниках завершится в 2023 году

Мантуров оценил объем параллельного импорта с момента запуска в $6,5 млрд

Мантуров оценил объем параллельного импорта с момента запуска в $6,5 млрд

Мантуров заявил о готовности шести заводов импортозаместить оборудование для НПЗ

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год

Биржа СПбМТСБ отстранит покупателя от торгов нефтепродуктами за использование робота

Минпромторг и Минфин договорились повысить минимальную планку для нулевого акциза на сталь

Brent подешевела до $97,2 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });