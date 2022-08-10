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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Вертолеты Литвы стали охранять транзитные поезда РФ с литовскими локомотивами

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Литвы не только контролируют российский железнодорожный транзит, но и фактически охраняют его от возможных неприятностей. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Сообщение властей Литвы об усилении контроля российских железнодорожных составов при помощи вертолетов стало в определенной степени резонансным. Однако, ни для кого не секрет, что по территории Литвы эти поезда ведут локомотивы и бригады из состава Литовских железных дорог. О любых проблемах и остановках они моментально докладывают властям", - сказал Лысков.

По его словам, при транзите российские поезда делают в Литве всего лишь три технические остановки. Две на границах страны с Россией и Белоруссией и одну - в Вильнюсе. В этих местах Литва заменяет своими локомотивами и бригадами технику и железнодорожников России и Белоруссии.

"Получается, что вертолеты Литвы не только контролируют движение российских составов, но и охраняют их. К примеру, от местных воришек, которые могут на ходу грузового поезда вскрыть вагон и похитить ящик калининградских шпротов или еще какой ходовой товар. А вот вагон угля умыкнуть, наверное, не получиться. Вертолётчики обязательно заметят", - заключил Лысков.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Литвы сообщила, что "многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы удостовериться, что те не останавливаются и их ничем не нагружают или не разгружают. Литовские пограничники теперь совершают в четыре раза больше патрульных вылетов, чем в 2020 году".

Литва Калининград
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