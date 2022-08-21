Число случаев COVID-19 в мире превысило 595 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 595 млн 677 тыс. 66, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 452 тыс. 769 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Страна Число случаев COVID-19 Число умерших пациентов США 93 млн 634 тыс. 408 1 млн 41 тыс. 141 Индия 44 млн 339 тыс. 429 527 332 Бразилия 34 млн 264 тыс. 237 682 358 Франция 34 млн 535 тыс. 255 154 541 Германия 31 млн 808 тыс. 179 146 504 Великобритания 23 млн 675 тыс. 485 187 731 Италия 21 млн 630 тыс. 998 174 659 Южная Корея 22 млн 240 тыс. 331 26 044

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 830,2. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 163, Франции - 2 341, Германии - 1 737, Великобритании - 2 724, Италии - 2 898, Южной Корее - 507. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 млрд 66 млн 538 тыс. 586 инъекций вакцин против COVID-19.