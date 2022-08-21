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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Не менее 50 человек погибли на севере и востоке Индии из-за наводнений и оползней

Не менее 50 человек погибли на севере и востоке Индии из-за наводнений и оползней
Фото: Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 50 человек за последние три дня стали жертвами наводнений и оползней, которые вызвали муссонные ливни на севере и востоке Индии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

В частности, в штате Уттаракханд погибли четыре человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.

В штате Джаркханд на востоке страны разлилась река Налкари и унесла пятерых жителей, тела четырех из них впоследствии нашли. В соседнем штате Одиша на фоне непрекращающихся дождей власти зафиксировали гибель шестерых человек.

Также в Одише ненастье затронуло 800 тысяч человек, тысячам жителей пришлось покинуть дома. Дожди привели к перебоям в подаче электроэнергии и работе водопровода, повредили дороги.

СМИ напоминают, что ранее в этом месяце метеорологи предсказывали выпадение средней нормы осадков в Индии в сезон муссонов в августе и сентябре. Таким образом, в Индии, обладающей третьей по величине экономикой Азии, ожидали хороший урожай. На долю сельского хозяйства приходится 15% индийской экономики, и от него зависит благополучие свыше половины из более чем 1,3 млрд населения страны.

Индия
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