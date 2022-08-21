Минобороны РФ заявило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки поражены: шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артемовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Он также заявил об уничтожении шести складов боеприпасов, двух складов горючего и одной артиллерийской батареи в ДНР и Запорожской области.

По словам Конашенкова, российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников, и один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в ДНР и Харьковской области.

Минобороны РФ заявило, что ракетами "Калибр" в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поля Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники.

"В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области безвозвратные потери противника составили более ста человек, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в районе Цукурино Донецкой народной республики уничтожен пункт временной дислокации украинского формирования "Правый сектор" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен - ИФ).

"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей", - сообщил Конашенков.

Всего по данным министерства, в ходе специальной военной операции на Украине уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотников, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и бронемашин, 810 боевых машин РСЗО, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 автомобиля.