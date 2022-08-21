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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

В Ригу прибыли корабли ВМФ США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Корабль ВМФ США USS Arlington и десантный корабль USS Gunston Hall с 22-м экспедиционным подразделением морской пехоты прибыли в субботу в Ригу в рамках запланированного визита, сообщили в отделе прессы и культуры посольства США в Латвии.

Как отметили в посольстве, визит американских военных кораблей является подтверждением тесных и длительных взаимоотношений между США и Латвией, а также подчеркивает растущее взаимодействие между США и союзниками по НАТО, информирует агентство BNS.

Во время визита на борту USS Arlington будут приняты сотрудники посольства США, а USS Gunston Hall проведет экскурсии для работников посольства и должностных лиц Латвии. Для американских военнослужащих организованы экскурсии по Старой Риге и Гауйскому национальному парку.

В июле Ригу также посетил американский эсминец USS Arleigh Burke.

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