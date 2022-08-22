Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Регулярные совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов "Щит свободы Ульчи" стартовали в понедельник, сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап".

Оно отметило, что этими маневрами "возобновились крупномасштабные полевые учения, приостановленные четыре года назад, поскольку союзники стремятся укрепить оборону в условиях нарастающих северокорейских ядерных и ракетных угроз".

Учения продлятся до 1 сентября и включают в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражение атак Северной Кореи и защита района большого Сеула, за этим будут отрабатываться контратакующие операции.

По данным министерства обороны Южной Кореи, учения предусматривают "различные сценарии реальной жизни, включая обнаружение самодельных взрывных устройств на атомных электростанциях, пожар на заводе полупроводников, паралич банковской сети, терроризм в аэропортах и атаки беспилотников".

Агентство информирует, что в целях предотвращения распространения COVID-19, "обе стороны ввели ряд строгих антивирусных мер, таких, как требование к военнослужащим сдавать тесты на вирусы перед участием в учениях и носить маски".

СМИ отмечают, что учения могут вызвать резкую негативную реакцию Пхеньяна, в связи с чем в Сеуле и Вашингтоне "сохраняют бдительность". Обеспокоенность в связи с их проведением ранее выразил Пекин. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил журналистам на минувшей неделе, что "Северная Корея неоднократно выражала свою озабоченность" по поводу совместных учений.

"Стоит обратить внимание на негативное влияние военных учений на ситуацию на Корейском полуострове. Все стороны должны действовать осмотрительно и прекратить любые действия, которые могут усилить напряженность и конфронтацию и нанести ущерб взаимному доверию", - сказал китайский дипломат.