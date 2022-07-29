Генерал США предложил расширить военный союз с Сеулом за пределы Корейского полуострова

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военный альянс США и Южной Кореи имеет большое значение и должен обеспечивать "стратегическую глубину" для решения любых глобальных проблем, включая северокорейскую, заявил командующий вооруженными силами США в Южной Корее Пол Лакамера.

"Я вижу возможность для нашего союза расширить свое влияние и стать глобальным всеобъемлющим стратегическим альянсом за пределами Корейского полуострова", - цитирует агентство "Ренхап" заявление генерала на ужине в Вашингтоне по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны.

Он также подчеркнул необходимость расширения двустороннего альянса в "многонациональную" и "многоаспектную коалицию".

"Это позволит нам лучше сдерживать КНДР и поддерживать основанный на правилах международный порядок с учетом Китая и России", - сказал американский командующий.

Лакамера отметил, что пока "на полуострове все еще действует перемирие, но КНДР продолжает развивать возможности, которые угрожают не только Южной Корее, но и региональным союзникам и партнерам, а также Соединенным Штатам".

Он напомнил, что накануне лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил южнокорейского президента, что его армия будет уничтожена, если она предпримет "опасную попытку" нанести удар по Северу.

Генерал заявил, что возможный будущий конфликт на Корейском полуострове повлияет на весь мир.

"Если конфликт возобновится, его последствия отразятся на всем мире. Это потому, что конфликт на полуострове не будет изолированным. Это будет глобальная проблема", - сказал Лакамера.