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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

Южная Корея и США договорились расширить совместные учения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Главы министерств обороны Южной Кореи и США Ли Чжон Соп и Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне договорились расширить практику проведения совместных военных учений и возобновить стратегический диалог по вопросам сдерживания, сообщило южнокорейское министерство.

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"Два министра договорились объединить совместные военные учения двух стран во второй половине 2022 года с учениями ВС Республики Корея и продолжить укрепление позиций сдерживания, включая систему противоракетной обороны и стратегические активы США, развернутые на Корейском полуострове", - говорится в пресс-релизе министерства обороны РК по итогам встречи.

В нем отмечается: "Министры двух стран согласились с тем, что состояние безопасности на Корейском полуострове является крайне серьезным из-за продолжающихся провокаций Северной Кореи, и подчеркнули, что альянс Южной Кореи и США будет только укрепляться перед лицом провокаций Северной Кореи",

Шеф Пентагона также подтвердил приверженность США обороне Южной Кореи, обратив внимание на то, что КНДР в настоящее время "переживает самый активный период ракетных испытаний в истории", информирует агентство "Ренхап".

Ли Чжон Соп и Остин предупредили, что "Южная Корея и США совместно примут жесткие меры против северокорейского ядерного испытания", о подготовке к которому ранее сообщала южнокорейская разведка.

Накануне командующий вооруженными силами США в Южной Корее Пол Лакамера заявил, что военный альянс США и Южной Кореи имеет большое значение и должен обеспечивать "стратегическую глубину" для решения любых глобальных проблем, включая северокорейскую.

США Южная Корея КНДР
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