Северокорейские СМИ в воскресенье впервые упомянули о смерти Абэ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - СМИ Северной Кореи впервые упомянули о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в воскресенье. Об этом пишет южнокорейское агентство "Ренхап".

Северокорейские издания назвали Абэ "потомком самураев", указав, что он совершил многочисленные преступления против корейского народа.

В газетах КНДР раскритиковали президента Южной Кореи Юн Сок Еля за соболезнования по случаю смерти японского политика, а также вице-спикера Национального собрания Республики Корея Чон Чжин Сока за его план посетить Японию в сентябре. Чон Чжин Сок собирается присутствовать на похоронах Абэ как представитель президента Южной Кореи.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер от ран, полученных при покушении на него 8 июля. По подозрению в нападении на экс-премьера был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. Похороны Абэ запланированы на 27 сентября.