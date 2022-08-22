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Северокорейские СМИ в воскресенье впервые упомянули о смерти Абэ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - СМИ Северной Кореи впервые упомянули о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в воскресенье. Об этом пишет южнокорейское агентство "Ренхап".

Северокорейские издания назвали Абэ "потомком самураев", указав, что он совершил многочисленные преступления против корейского народа.

В газетах КНДР раскритиковали президента Южной Кореи Юн Сок Еля за соболезнования по случаю смерти японского политика, а также вице-спикера Национального собрания Республики Корея Чон Чжин Сока за его план посетить Японию в сентябре. Чон Чжин Сок собирается присутствовать на похоронах Абэ как представитель президента Южной Кореи.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер от ран, полученных при покушении на него 8 июля. По подозрению в нападении на экс-премьера был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. Похороны Абэ запланированы на 27 сентября.

Покушение на Синдзо Абэ

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Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэОказание помощи бывшему премьер-министру Японии Синдзо АбэЭкс-премьер Синдзо Абэ был доставлен на вертолете в больницу в городе КасихараЖители Токио получают экстренные выпуски газет с информацией о покушенииАвтомобили экстренных служб на железнодорожном вокзале НарыЭкс-премьер Японии выступает с предвыборной речью в городе Нара незадолго до стрельбыЖители Нары у места происшествияЭкстренные службы на месте происшествияЗадержание подозреваемого в покушении на убийство Синдзо Абэ
Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Северная Корея Синдзо Абэ
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