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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

У берегов Литвы начнутся международные учения ВВС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В территориальных водах Литвы с 22 по 26 августа пройдет международные учения ВВС "Балтийское бикини - 2022" с участием военнослужащих из Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии, сообщила армия Литвы.

Участники учений отработают различные процедуры в случае авиакатастрофы, а летный состав будет учиться правильно реагировать при таком ЧП и улучшать свои навыки спасения из самолета на воде, говорится в сообщении.

Международные учения "Балтийское бикини" проводятся с 2004 года каждый год в одной из трех стран Балтии.

20 августа стало известно, что десантный корабль USS Kearsarge Вооруженных сил США прибыл в порт Клайпеды и пробудет там до 23 августа. Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge - флагман (командный корабль) 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США, церемония его встречи намечена на 22 августа. Длина корабля составляет 257,3 метра, ширина - 60,1 метра, осадка - 10,5 метра. Этот корабль несет стандартное вооружение многоцелевого десантного корабля типа Wasp.

В команде USS Kearsarge больше 2000 человек, но одновременно на борту находится до 1500 человек.

Kearsarge предназначен для размещения десантных кораблей на воздушной подушке для быстрого перемещения войск и штурмовых самолетов AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМФ.

Сейчас в Пабраде дислоцирован пятый тяжелый батальон США с танками Abrams и боевыми машинами Bradley. Американские военные регулярно участвуют в учениях в Литве.

Литва Балтийское бикини США Латвия Эстония Чехия USS Kearsarge Клайпеда Пабраде
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