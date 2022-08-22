Объем польской помощи Украине за полгода превысил 3,5 млрд евро

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Польша с конца февраля оказала помощь Украине в размере 17 млрд злотых (более 3,5 млрд евро), сообщил в понедельник в эфире польского радио глава канцелярии премьера страны Михал Дворчик.

"Помощь Украине от граждан Польши превысила 10 млрд злотых (2,1 млрд евро), власти страны также оказали военную помощь, ее размер составил более 7 млрд злотых (почти 1,5 млрд евро)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша предоставила Украине около 250 танков Т-72, реактивные системы залпового огня "Град" и самоходные гаубицы.