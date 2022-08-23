Байден за 19 месяцев президентства отдыхал больше, чем Трамп, Обама и Буш-младший за аналогичный период

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден за 19 месяцев работы на посту американского лидера провел на отдыхе больше времени, чем его предшественники, сообщает издание New York Post.

"С момента вступления в Белый дом в январе 2021 года количество дней, которые он провел в штате Делавэр, достигло 150", - пишет издание, подчеркивая, что это "неофициальные подсчеты".

При этом национальный комитет республиканской партии сообщил в твиттере, что, согласно подсчетам республиканцев, Байден после вступления в должность отдыхал 228 дней.

"Сегодня 93-й день отдыха Джо Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провел на каникулах 228 дней", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание New York Post, 45-й президент Дональд Трамп в первые 19 месяцев "провел в общей сложности 132 дня" на отдыхе, 44-й лидер США Барак Обама - 38 дней, а количество отпускных дней у 43-го президента Джорджа Буша-младшего составило 100 дней.

"Байден находится в отпуске почти весь август, в то время как американцы вынуждены отменять свои летние поездки из-за исторической инфляции, спада в экономике и высоких цен на бензин. Байден должен прекратить летать с пляжа на пляж и сосредоточиться на урегулировании кризисов, которые он создал", - приводит издание слова пресс-секретаря нацкомитета республиканской партии Эммы Вон.

Байден 10 августа отправился в отпуск в штат Южная Каролина в особняк на берегу океана, 16 августа вернулся на один день в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем направился в свою резиденцию в штат Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.