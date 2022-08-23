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Фондовые индексы США завершили торги максимальным снижением за два месяца

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в понедельник максимальным снижением за два месяца на фоне возросшей нервозности рынка в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

"Рынок несколько забежал вперед, - отмечает главный исполнительный директор Ladenburg Thalmann Asset Management Филип Бланкато. - Трейдеры хотят, чтобы тон заявлений Федрезерва был "голубиным", но он пока таковым не является".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

"Предстоящее мероприятие в Джексон-Хоуле начинает нервировать участников рынка", - говорит портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха, слова которого приводит Dow Jones.

После июльского заседания ФРС у инвесторов сложилось мнение, что американский ЦБ будет менее агрессивным в ужесточении монетарной политики, поскольку экономическая статистика ухудшилась, однако "ходят слухи, что Пауэлл, возможно, попытается изменить это представление у инвесторов", отметил Редха.

Симпозиум в Джексон-Хоуле, который ежегодно проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзас-Сити, пройдет 25-27 августа. Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа.

Джером Пауэлл США
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