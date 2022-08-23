Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент и посольство США в Киеве призвали американских граждан, все еще находящихся на территории Украины, немедленно покинуть страну, сообщило во вторник агентство Associated Press (АР).

Это, как следует из сообщения, связано с распространенной Госдепартаментом информацией о возможности активизации военных действий.

В рекомендациях Госдепартамента американцам, остающимся на Украине, описывается порядок их действий в случае звуков взрывов или сигналов воздушной тревоги.

Сообщение Госдепартамента основано на рассекреченных в понедельник выводах американского разведывательного сообщества, пишет АР.