Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Военные РФ сообщили об уничтожении 12 пунктов управления ВСУ за сутки в ДНР и Запорожье

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российские войска за сутки уничтожили 12 пунктов управления армии Украины в ДНР и Запорожской области.

"За сутки поражены: двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164-х районах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временной дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад", - сообщил он.

По данным Конашенкова, в результате ударов уничтожено до 200 украинских военных и 18 единиц военной техники.

"В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 23 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Военная операция на Украине

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС
Военная операция на Украине

Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

КТК хочет сдвинуть график отгрузки для обследования третьего нефтеналивного причала

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Что случилось этой ночью: вторник, 23 августа

Белый дом может скрывать настоящий масштаб оружейных поставок Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });