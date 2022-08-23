Военные РФ сообщили об уничтожении 12 пунктов управления ВСУ за сутки в ДНР и Запорожье

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российские войска за сутки уничтожили 12 пунктов управления армии Украины в ДНР и Запорожской области.

"За сутки поражены: двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164-х районах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временной дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад", - сообщил он.

По данным Конашенкова, в результате ударов уничтожено до 200 украинских военных и 18 единиц военной техники.

"В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.