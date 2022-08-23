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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Лавров отметил промедление США с ответом на версию договора об СВПД

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия подтвердила свое согласие с последней версией договоренности о восстановлении иранской ядерной сделки, американская сторона свой ответ пока не дала, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он сказал об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дейл Сирии Фейсалом Микдадом.

"Очевидно, что вопрос не ко мне. Я помню где-то год назад Соединенные Штаты, как они любят - громко и достаточно напористо заявляли, что Россия заблокировала достижение договоренности по возобновлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, не привели ни единого факта", - сказал Лавров.

"Вот прошел год, Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса, - добавил министр. - США пока свой ответ не сообщают".

19 августа российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал мнение, что договоренность о восстановлении иранской ядерной сделки может быть достигнута в ближайшее время.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому Тегеран обязался ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из этого соглашение и вернул санкции против Ирана, что побудило Тегеран к постепенному отказу от некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джозеф Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку. Переговоры о восстановлении СВПД проходят в Вене, США напрямую в них не участвуют.

США Иран МИД Сергей Лавров СВПД
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