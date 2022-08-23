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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Канада вводит санкции против 62 физлиц и одной структуры в связи с ситуацией на Украине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Канада вводит санкции в отношении 62 физических лиц и одной структуры, связанных с российской спецоперацией на Украине, сообщил во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о введении новых санкций в отношении еще 62 лиц и одной структуры оборонного сектора", - сказал Трюдо на саммите "Крымская платформа".

Канадский премьер подчеркнул, что эти лица, по мнению Оттавы, "причастны" к российской спецоперации на Украине.

Канада
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