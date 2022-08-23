США скоро объявят о выделении еще $3 млрд на подготовку и тренировку ВСУ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти США уже в среду планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $3 млрд, сообщает АР со ссылкой на источники.

Средства выделяются на подготовку и экипировку украинских военных "с расчетом на многолетние боевые действия", говорят собеседники агентства. В частности, по их словам, эти деньги могут быть потрачены на закупки дронов или экипировки, которые только через год или два смогут дойти до передовой, новый пакет помощи рассчитан на среднесрочные и долгосрочные цели.

Ранее в августе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.