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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Украина может получить оружие по новому траншу помощи США спустя месяцы или годы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Часть поставок по новому пакету военной помощи Украине на $3 млрд, о котором планируется объявить в среду, может быть реализована через месяцы или даже годы сообщил телеканал NBC со ссылками на американских чиновников.

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"По словам чиновников, многие из систем не попадут в руки украинских бойцов в течение нескольких месяцев или лет, потому что они все еще разрабатываются", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что данная партия помощи может включать беспилотники и другое оружие от частных производителей, но не из запасов, имеющихся в распоряжении администрации. Пентагон обратился к промышленности с просьбой разработать и ускорить производство для Украины систем противовоздушной обороны, противотанковых средств, беспилотных летательных аппаратов, а также средств связи.

Агентство Associated Press, сообщая о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, также отмечает, ссылаясь на свои источники, что эти деньги пойдут на финансирование контрактов на три типа беспилотных летательных аппаратов, а также на другое оружие, боеприпасы и оборудование, "которые могут не появиться на фронте в течение года или двух".

Ранее в августе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.

Украина США Россия
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