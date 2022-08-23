Минобороны Южной Осетии возглавил российский офицер

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Алан Гаглоев своим указом назначил Марата Павлова министром обороны республики. Как сообщила пресс-служба президента, он 23 августа представил нового министра личному составу.

Павлову 38 лет. В Вооруженных силах Российской Федерации он с 2001 года, у него профильное академическое образование, сообщили в пресс-службе Минобороны Южной Осетии. Там его также назвали ветераном боевых действий и добавили, что он награжден государственными и ведомственными наградами России.

Гаглоев сообщил, что Павлов давно плотно взаимодействовал c оборонным ведомством и внес существенный вклад в дело укрепления боеспособности ВС республики.

"Я верю, что потенциал министерства обороны при новом руководителе возрастет и ситуация улучшится по всему спектру проблем - начиная с заработной платы сотрудникам до повышения боеготовности армии. У Марата Григорьевича есть все условия для того, чтобы решать эти вопросы. Я призываю вас поддержать его. Верю, что все возможные перемены будут во благо ведомства и нашего народа", - сказал президент.

Павлов поблагодарил Гаглоева за оказанное доверие.

"Хотелось бы отметить, что в современном мире происходят изменения и министерство обороны Республики Южная Осетия не должно отставать. Основной упор в работе мы будем делать на подготовку национальных кадров и улучшение боевой подготовки. Особое внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих и уже в этом году планируется индексация денежного довольствия военных и сотрудников оборонного ведомства", - сказал он.

Еще одним указом Гаглоев освободил от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны республики Виктора Федорова, который служил в министерстве с 2011 года.