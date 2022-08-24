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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Премьер Таиланда временно отстранен от должности по решению Конституционного суда

Премьер Таиланда временно отстранен от должности по решению Конституционного суда
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Конституционный суд Таиланда в среду приостановил полномочия премьер-министра страны Праюта Чан-Оча, сообщает таиландская газета "Прачатай".

Издание отмечает, что Прают Чан-Оча отстранен от власти до тех пор, пока суд не вынесет решения относительно того, может ли он продолжать находиться в должности премьер-министра после истечения восьмилетнего срока полномочий, максимально предусмотренного конституцией, принятой в Таиланде в 2017 году.

Поводом для решения Конституционного суда стало обращение 172 депутатов парламента Таиланда, представляющих оппозицию. Они выступили с запросом к суду дать определение – может ли Прают Чан-Оча далее исполнять полномочия главы правительства в сложившихся условиях.

Прают Чан-Оча – генерал и командующий Королевской армией Таиланда, 20 мая 2014 года возглавил военный переворот, в мае 2014 года встал во главе переходного Национального совета для мира и порядка, а 24 августа 2014 года вступил в должность премьер-министра.

На время, пока Конституционный суд Таиланда будет готовить решение, исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Правит Вонгсуван.

Таиланд
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