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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Норвегия и Великобритания в рамках совместной инициативы обеспечат Украину миниатюрными норвежскими беспилотниками Black Hornet, передает CNN.

"Этот беспилотник можно использовать для разведки и распознавания целей. Им легко управлять, он надежен, его трудно засечь, и он особенно подходит для боев в городских условиях", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Всего Украина должна получить беспилотники на сумму в $9,25 млн. В пакет помощи, кроме этих БПЛА, входят запчасти к ним, транспортировка аппаратов, а также обучение их использованию.

Хроника 24 февраля – 24 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Норвегия Великобритания Украина Black Hornet Минобороны Бьёрн Арильд Грам
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