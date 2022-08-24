Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Норвегия и Великобритания в рамках совместной инициативы обеспечат Украину миниатюрными норвежскими беспилотниками Black Hornet, передает CNN.

"Этот беспилотник можно использовать для разведки и распознавания целей. Им легко управлять, он надежен, его трудно засечь, и он особенно подходит для боев в городских условиях", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Всего Украина должна получить беспилотники на сумму в $9,25 млн. В пакет помощи, кроме этих БПЛА, входят запчасти к ним, транспортировка аппаратов, а также обучение их использованию.