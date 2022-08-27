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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Лондон отправит на Украину беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников, которые планируется использовать для разминирования прибрежных вод Черного моря, информирует в субботу британское министерство обороны.

"Шесть автономных аппаратов для поиска мин будут направлены на Украину - три из них поступят со складов, еще три будут приобретены у производителя", - говорится в сообщении ведомства.

Эти аппараты способны работать на глубинах до 100 м, и рассчитаны для обнаружения и определения типов мин для последующего их уничтожения, отмечает минобороны Великобритании.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Великобритания выделит Украине военную помощь на 54 млн фунтов стерлингов.

Украина Великобритания
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