Байден заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи почти на $3 млрд

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США предоставят Украине новый пакет помощи в области безопасности на сумму около $2,98 млрд, заявил в среду американский президент Джо Байден по случаю Дня независимости Украины.

"Я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день транше помощи в области безопасности. Это оружие и военная техника на сумму приблизительно на $2,98 млрд, которая поступит в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в заявлении Байдена.

По словам президента, этот пакет помощи позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства борьбы с беспилотниками и радары.

Ранее в среду телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что часть поставок по новому пакету военной помощи Украине могут реализовать через месяцы или даже годы.

"По словам чиновников, многие из систем не попадут в руки украинских бойцов в течение нескольких месяцев или лет, потому что они все еще разрабатываются", - говорилось в сообщении.

Телеканал отметил, что данная партия помощи может включать беспилотники и другое оружие от частных производителей, но не из запасов, имеющихся в распоряжении администрации США.

Ранее в августе госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд. Таким образом, с учетом нового пакета помощи, эта сумма превысит $13 млрд.