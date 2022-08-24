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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Великобритания выделит Украине новый пакет военной помощи на 54 млн фунтов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Великобритания выделит Украине военную помощь на 54 млн фунтов стерлингов, в который войдут, в частности, 2 тыс. беспилотников, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства королевства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о выделении этого пакета помощи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он заявил, что в него войдут беспилотники и противотанковые барражирующие боеприпасы, о которых просили Вооруженные силы Украины. Среди прочего, Лондон планирует передать Киеву 850 микродронов Black Hornet, специально разработанных для использования в населенных пунктах.

Украина Великобритания
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