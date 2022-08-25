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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Испания передаст Украине систему ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехнику

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Испания направит Киеву батарею ПВО и ракеты для нее - впервые с начала спецоперации РФ на Украине, сообщает в четверг CNN со ссылкой на заявление испанского Минобороны.

Также Мадрид намерен передать Украине 1 тыс. снарядов для полевой артиллерии, 1 тыс. тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 тыс. комплектов зимней униформы.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что планируют обучать украинских военных использованию батареи ПВО, а также тренировать персонал ВВС Украины на территории "союзной страны", название которой не упомянули.

CNN напоминает, что в апреле Испания объявляла о передаче Украине 200 тонн различной военной помощи.

Испания Украина
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