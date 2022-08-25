С Украины вышли еще три судна с зерном

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Еще три сухогруза с зерном в четверг покинули украинские порты в рамках международной инициативы по вывозу продовольствия с Украины. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

По данным ведомства, одно судно вышло из порта Южный, два других – из Одессы. При этом, в министерстве не уточнили пункты назначения судов и какое именно зерно они перевозят.

Ранее в четверг в ООН сообщили, что СКЦ дал разрешение на выход из украинских портов пяти судам, перевозящим более 85 тыс. тонн зерна и другого продовольствия. В организации уточнили, что судно Ascanios (58 510 тонн кукурузы) отправится в Германию, суда Mohamad Y (11 тыс. тонн пшеницы) и Bellis (6 тыс. тонн сои) - в Израиль. Еще два сухогруза Oris Sofi и Zelek Star доставят в Турцию 5,9 тыс. тонны подсолнечного масла и 3,7 тыс. тонны гороха.

Группы инспекторов планируют осмотреть в четверг пять судов, направляющихся в украинские порты - Golden Yara, Irmgard, Simas, Lady Aillar, Queen Sara, и одно отбывающее судно - Kafkametler.

СМИ отмечают, что с Украины экспортировали уже около 723 тыс. тонн продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы.

Со своей стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя в среду заявил, что из 34 первых судов с зерном, вышедших из портов Украины в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, только одно направилось в Африку, хотя снабжение этого континента и считалось основной задачей. Согласно данным ООН, это судно "Brave Commander", оно вышло с Украины 21 августа и направляется в Джибути с 23,3 тыс. тонн пшеницы. Ожидается, что он прибудет в пункт назначения 31 августа, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

После заседания СБ ООН Небензя пояснил журналистам, что продление стамбульских договоренностей будет возможно лишь при условии выполнения всех положений документа, в том числе касающихся экспорта российского зерна и удобрений.

"Срок действия соглашения - 120 дней, и его продление будет зависеть от того, получится ли добиться полной имплементации", - заявил российский дипломат.

"Вторая часть сделки пока не претворена в жизнь: российские суда с зерном и удобрениями не покидали морские порты РФ", - добавил он.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.