Минобороны Турции сообщило о выходе еще четырех судов с зерном из портов Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Из портов Украины в пятницу вышло еще четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией в рамках стамбульских договоренностей о коридорах безопасности, сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

В ведомстве не уточнили пункты назначения судов и какое именно зерно они перевозят, но отметили, что отгрузка зерна продолжается в плановом порядке.

Ранее еще пять судов прошли инспекцию в Стамбуле и направились на Украину для погрузки продовольствия.

В соответствии со стамбульскими соглашениями из портов Украины вышли уже 39 сухогрузов с более чем 850 тысячи т продовольствия, сообщает Anadolu со ссылкой на недавнее заявление украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова. Таким образом, с учетом отбытия еще четырех судов в пятницу, всего из украинских портов отправились 43 сухогруза.

24 августа постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из десятков первых судов с зерном, вышедших из портов Украины в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, только одно направилось в Африку, хотя снабжение этого континента и считалось основной задачей. После заседания СБ ООН Небензя пояснил журналистам, что продление стамбульских договоренностей будет возможно лишь при условии выполнения всех положений документа, в том числе касающихся экспорта российского зерна и удобрений.